BBVA e Google Cloud anunciam parceria para aumentar capacidades de segurança do banco

O BBVA e a Google anunciaram esta terça-feira uma nova parceria para a transformação do modelo de segurança do banco que passará pelo “desenvolvimento de modelos inovadores de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML)”, conforme se pode ler no comunicado que informa da estratégia.

O BBVA torna-se assim o primeiro banco europeu a adotar a plataforma de analytics de segurança da Google Cloud que dota as equipas da capacidade de armazenar e analisar todos os seus dados de segurança num único local, o Chronicle, o que permitirá à instituição financeira melhorar o seu Centro de Operações de Segurança do Futuro.

“Neste centro, a Google Cloud e o BBVA trabalharão juntos para desenvolver uma nova plataforma que permitirá ao banco adotar uma tecnologia mais avançada, colocando-o num ambiente com melhor relação custo/benefício e com maior escalabilidade”, explica o comunicado, que sublinha ainda a melhoria de segurança que representa a junção da experiência dos departamentos de operações de segurança do banco às ferramentas de IA agora tornadas disponíveis com este acordo.

“A plataforma surpreendeu-nos pela sua capacidade de mitigar, de forma rápida e precisa. O Google Cloud Chronicle responde às nossas expectativas e será um parceiro magnífico na transformação da nossa atitude de segurança tal como a Google Cloud o tem sido noutras áreas do banco”, destaca Álvaro Garrido, o responsável de segurança do BBVA.

“Esta colaboração solidificará o Chronicle como um dos pilares chave da infraestrutura de segurança do BBVA e irá apoiar a sua estratégia de oferecer aos clientes uma abordagem confiável para produtos e serviços”, refere Derek White, o vice-presidente de serviços financeiros globais da Google Cloud, que destaca ainda a velocidade e escalabilidade da infraestrutura do Chronicle.