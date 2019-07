BCE mantém taxas inalteradas, mas muda mensagem: podem descer

O Banco Central Europeu (BCE) manteve esta quinta-feira inalteradas as taxas de juro em mínimos históricos, mas sinalizou que podem vir a descer dos níveis atuais.

Após a reunião do Conselho de Governadores, o banco central liderado por Mario Draghi alterou o texto que vinha utilizando para sinalizar o rumo da política monetária. Em termos concretos, substituiu a frase no comunicado sobre as principais taxas de juro de “irão permanecer nos níveis atuais pelo menos até…” para “… permanecer nos níveis atuais ou mais baixos pelo menos até..”.

“O Conselho dos Governadores espera que as taxas de juro permaneçam nos níveis atuais ou mais baixos pelo menos até ao final da primeira metade de 2020 e, em todo caso, pela duração necessária para assegurar a contínua convergência sustentada da inflação com a meta a médio prazo”, explicou.

O BCE manteve, portanto, a taxa de juro diretora na zona euro em 0%, enquanto a taxa aplicável à facilidade de depósito também não sofreu alterações e permanece nos -0,40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sinalizou a 18 de junho, que podem ser necessárias novas medidas de estímulo para a zona euro e não descartando, em caso de necessidade, um novo corte na taxa de juros.

Numa nota de análise às decisões do BCE, o ING sublinhou que o banco central absteve-se de cortar taxas ou [anunciar] novos estímulos monetários, “mas está claramente a preparar os mercados para um corte nas taxas e provavelmente ainda mais [medidas] na reunião de setembro”.

QE e outros estímulos vão ser analisados

Esta quinta-feira, o Conselho de Governadores sublinhou a necessidade para uma postura altamente acomodatícia da política monetária durante um longo período de tempo, dado que as taxas de inflação, tanto a real como a projetada, se têm mantido de forma persistente abaixo da meta.

“No mesmo sentido, se o outlook da inflação a médio prazo continuar abaixo da meta, o Conselho de Governadores está determinado a agir, em linha com o seu compromisso de simetria na meta da inflação”, referiu.

“Consequentemente, o Conselho está pronto para ajustar todos os seus instrumentos, de forma apropriada, para garantir que a inflação se dirija até à meta de forma sustentada”, vincou.

Em relação ao tamanho e composição de um potencial relançamento do programa de compra líquida de ativos da zona euro, o BCE referiu que pediu aos comités relevantes do Eurosistema para analisarem as opções.

As formas de reforçar o forward guidance sobre taxas e as medidas de mitigação, como o desenho de um sistema de para a remuneração das reservas, também serão analisadas por esses comités.

[Atualizada às 13h18]