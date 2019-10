BCP anuncia registo da fusão do Millennium Bank com Euro Bank

O BCP anunciou ao mercado que a fusão do Bank Millennium, uma subsidiária por si detida a 50,1%, com o Euro Bank foi hoje, terça-feira, dia 1 de outubro, registada.

Como resultado da fusão, nesta data todos os ativos e passivos do Euro Bank serão transferidos para o Millennium Bank.

O próximo passo da integração será uma fusão operacional, o que implica o rebranding dos balcões e a migração dos clientes para um único sistema bancário.

No final de maio, o BCP anunciou que fechou na Polónia a compra do Euro Bank, o que vai permitir “acelerar o crescimento” naquele mercado e dar “um contributo muito positivo para futuro” do grupo no mercado polaco, de acordo com o presidente executivo, Miguel Maya, citado na altura.

Em novembro do ano passado, o Bank Millennium chegou a acordo para a aquisição de uma participação de 99,79% no Euro Bank, uma subsidiária da Société Générale.

Depois de a Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia não se ter oposto à aquisição do Euro Bank pelo Bank Millennium, banco polaco detido pelo BCP, e depois da aprovação por parte da entidade da concorrência polaca (UOKiK), ficou fechada a compra de 99,8% do Euro Bank por cerca de 428 milhões de euros.