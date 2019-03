BCP tomba mais de 5% graças a Draghi

O BCP fechou a cair -5,12% para 0,2333 euros e liderou as quedas do PSI 20 que fechou a cair 0,92% para 5.249 pontos. A queda do BCP foi seguida pela Semapa que tombou -3,34% para 15,060 euros; pela Mota-Engil que deslizou -2,70% para 2,165 euros; da Altri que desceu -2,25% para 7,390 euros; dos CTT (-1,98% para 2,770 euros); da Corticeira Amorim (-1,82% para 10,780 euros); e da Navigator ( -1,71% para 4,374 euros).

Só quatro títulos fecharam em alta no índice: A Ibersol (+0,50% para 8,08 euros); a EDP ganha 0,5% para 3,240 euros; a EDPR que sobe 0,65% para 8,455 euros; e a REN que valoriza 0,38% para 2,668 euros.

A banco liderado por Miguel Maya foi arrastado juntamente com a banca europeia, pelas conclusões da reunião do BCE. O foco esteve no esperado corte de estimativas económicas para a Zona Euro. O BCE baixou de 1,7% para 1,1% a estimativa de crescimento do PIB da Zona Euro para este ano e reviu a previsão da inflação também. O banco central cortou sua projeção a inflação para 2019 de 1,6% para 1,2% (mais longe dos 2%). Já para 2020 reduziu de 1,7% para 1,5% e para 2021, passou a prever uma alta dos preços de 1,6% por cento, que compara com a projeção anterior de 1,8%.

Para 2020, a autoridade monetária reduziu as previsões de crescimento do PIB da Zona Euro de 1,7% para 1,6% e para 2021, manteve a projeção de 1,5%.

Perante isto, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juro em mínimos históricos: a taxa de juro diretora nos 0%, a taxa aplicável à facilidade de depósito nos -0.40% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez nos 0.25%. O BCE anunciou ainda que não deverá alterar estas taxas diretoras até final de 2019. No comunicado anterior tinha sinalizado que tal alteração não deveria ocorrer até final do verão deste ano.

O BCE anunciou também que vai lançar uma nova série de empréstimos à banca (o conhecido programa TLTRO) com o objetivo de fomentar o crescimento económico nos países da Zona Euro, sendo que estas operações de refinanciamento estão agendadas para setembro de 2019, terminando em março de 2021. O mercado já esperava que a instituição ia anunciar a extensão do programa de LTRO.

O comunicado de Frankfurt também refere que o “conselho de governadores pretende continuar a reinvestir, em pleno, nos principais pagamentos das maturidades das obrigações compradas sob o programa de compra de ativos por um período alargado de tempo após a data quanto começar a subir as principais taxas de juro, em qualquer caso” durante o tempo que for “necessário, para manter condições de liquidez favoráveis e um grau amplo de acomodação monetária”.

As bolsas europeias encerraram em baixa, com os investidores a reagirem ao resultado da reunião do BCE. “A Banca acabou por ser um dos setores mais penalizados, entrando em queda logo após o discurso de Mario Draghi”, diz o analista da Mtrader Ramiro Loureiro.

“Os setores de Recursos Naturais e Automóvel fecham o top de desvalorizações e refletem a postura de wait and see dos investidores quanto às questões comerciais”, acrescenta ainda o analista.

O euro cai 0,79% para 1,1218 dólares.

Os futuros do Brent sobem 0,35% para 66,22 dólares e o WTI nos EUA sobe 0,62% para 56,57 dólares.

A dívida soberana alemã está hoje com os juros em queda expressiva (-6,1 pontos base) para 0,067%; e a dívida portuguesa também em queda de 8 pontos base para 1,342%. A dívida espanhola desce 6,9 pontos para 1,044% ao passo que Itália tem os juros em forte queda, de 12,1 pontos base para 2,469%.