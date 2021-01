BdP: Atividade económica em Portugal sofreu “uma deterioração marcada” desde o início do confinamento

O confinamento geral já está a ter um efeito negativo na economia nacional, concluiu o Banco de Portugal (BdP) numa análise à primeira semana completa de maiores restrições no país.

“Após o início do confinamento decretado a 15 de janeiro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma deterioração marcada durante a semana passada”, segundo o BdP.

Esta é a conclusão da primeira divulgação do novo indicador pela instituição que vai permitir “identificar mais facilmente alterações abruptas na atividade económica”, que vai ser lançado todas as quintas, analisando a semana anterior, terminando no domingo transato. O próximo vai ser divulgado a 4 de fevereiro.

O DEI procura cobrir “diversas dimensões da atividade económica, sumariando a informação das

seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas,

consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais

e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes”, segundo a instituição liderada por Mário Centeno.

A instituição alerta que o DEI “não constitui uma previsão oficial do Banco de Portugal ou do Eurosistema”, e que os valores do DEI “podem ser revistos devido a revisões da informação de base ou à incorporação de nova informação”.