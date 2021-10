BdP mantém projeção de crescimento de 4,8% este ano, acima do Governo

A menos de uma semana da entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), Mário Centeno mantém-se mais confiante do que o Governo para o crescimento da economia portuguesa este ano. No Boletim Económico de outubro, publicado esta quarta-feira, o Banco de Portugal manteve inalterada a projeção de 4,8%, acima da meta inscrita pelo Governo no Programa de Estabilidade (4%), mas que deverá ser revista por João Leão na próxima semana.

O regulador bancário explica que a projeção para o PIB para este ano se manteve face a junho. “Por um lado, a incorporação das contas nacionais revistas traduziu-se numa recuperação mais forte da atividade na segunda metade de 2020, com impacto positivo na taxa de variação anual de 2021”, explica o BdP, justificando ainda que a variação em cadeia do PIB no segundo trimestre deste ano foi também ligeiramente superior à antecipada em junho devido a um maior crescimento do consumo privado.

A instituição liderada por Mário Centeno assinala, no entanto, que por outro lado, na segunda metade deste ano registou-se “um maior abrandamento do consumo privado e o agravamento das perturbações do lado da oferta a nível mundial – com impacto negativo no investimento e nas exportações de bens – traduzem-se numa revisão em baixa do crescimento do PIB”.

Desta forma, o BdP assinala que o crescimento da economia portuguesa este ano se aproxima do nível pré-pandemia no final do ano.

(Em atualização)