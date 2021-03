BE acredita que Governo tem “desperdiçado tempo” ao não preparar desconfinamento

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, admitiu que o partido acredita que o país está no momento de desconfinar e lamentou o tempo que o tempo tem desperdiçado ao não planear o regresso à normalidade.

Depois de reunião com Infarmed, Governo e partidos, Moises Ferreira disse que o BE defende que “neste momento é o tempo de falar no desconfinamento, os indicadores são muito diferentes”. “Durante este tempo foi possível reduzir bastante a incidência e foi possível aliviar a pressão sob o serviço nacional de saúde ainda não a nível suficiente, mas foi aliviada essa pressão”, comentou Moisés Ferreira acrescentando que “o sacrifício da população está a ter está a dar resultado”.

No entanto, o deputado bloquista sublinha que o alivio das medidas de segurança tem de ser preparado. Algo que na opinião do Bloco não tem acontecido. “Infelizmente o Governo tem desperdiçado tempo, que é o tempo do confinamento para preparar o desconfinamento”.

Uma das provas da falta de planeamento, na perspetiva dos bloquistas, prende-se com o número de testes à Covid-19. “Toda a gente tem percebido que é preciso aumentar muito a testagem para estabelecer cadeias de transmissão, para identificar pessoas que estejam assintomáticas, mas circulem na comunidade”, explicou Moisés Ferreira.

“O que tem acontecido é que a testagem tem descido, nos últimos dias tem estado abaixo dos 30 mil, por dia, quando já chegou a estar acima de 70 testes”, destacou o deputado do Bloco apontando que durante reunião com Infarmed perguntou se já existia uma estratégia de testagem preparada, ao que responderam que “neste momento existe a proposta para a criação de uma task force para realizar uma proposta para uma nova estratégia de testagem”

“Quando se começa a falar de desconfinamento aquilo que se vê é que do ponto de vista de testagem nada aconteceu”, concluiu Moisés Ferreira cujo partido pensa que “o plano [para a redução das normas restritivas] já deveria ter sido elaborado e deveria ter sido conhecido”.