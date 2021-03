BE critica cortes salariais e abusos nos horários dos trabalhadores da Bosch

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou, esta terça-feira, os cortes salariais e abusos laborais dos trabalhadores da Bosch.

Durante a sua visita à Comissão de Trabalhadores da fábrica da Bosch, em Braga, Catarina Martins indicou que “o que está a acontecer aqui é algo que está a acontecer em muitas empresas no país: à boleia da pandemia, estão a ser impostos aos trabalhadores abusos sobre o seu trabalho, desde cortes salariais ou de férias a abusos nos horários”.

No site do Bloco de Esquerda é explicado que a visita aconteceu porque “a Comissão de Trabalhadores da fábrica da Bosch, em Braga, contactou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na primeira fase da crise pandémica, ainda em 2020”. Os trabalhadores recorreram ao BE porque “a empresa se recusava a garantir o desfasamento por turnos que a lei prevê para proteger os trabalhadores, situação que se mantém até hoje”.

“Estamos numa empresa com mais de três mil trabalhadores que não cumpre o desfasamento por turnos. Ou seja, expõe estes trabalhadores aos perigos da pandemia”, apontou Catarina Martins acrescentando que “é urgente que a fiscalização atue porque precisamos de controlar a pandemia e precisamos de respeitar quem não pode ficar em casa e continua a trabalhar e que, com isso, também segura o país”.

A visita dos bloquistas serviu “para sinalizar essa absoluta necessidade da inspeção atuar e de não permitir que empresas tão grandes como esta, não cumpram o que a lei definiu sobre a segurança dos trabalhadores no período pandémico”.

No encontro com os trabalhadores da Bosch, o Bloco deixou ainda uma promessa aos funcionários: levar novamente ao “plenário da Assembleia da República a discussão sobre a fiscalização das empresas e a necessidade de proteger os trabalhadores neste contexto, nomeadamente a obrigação de respeitar o desfasamento de turnos.