BE critica desistência de voto antecipado e defende eleições autárquicas num fim-de-semana

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, criticou a desistência do voto antecipado e propôs que as eleições autárquicas decorressem num fim-de-semana.

Depois do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter assumido, esta sexta-feira, a possibilidade de as eleições autárquicas se realizarem em dois fins de semana, Pedro Filipe Soares propôs, em alternativa, que as eleições fossem “realizadas em dias seguidos, durante o fim-de-semana eleitoral, utilizando o sábado, atualmente denominado como dia de reflexão, como dia de votação”. “Com esta solução diminuíam-se os problemas de suspeição do momento de votação”, assegurou.

A outra solução para o BE seria o “desdobramento dos locais de voto” que permita reduzir a aglomeração do número de pessoas junto aos locais de votação. “Dentro da atual lei eleitoral este deveria ser o primeiro passo a ter em conta”, garantiu Pedro Filipe Soares.

Quanto ao voto antecipado, o líder da bancada parlamentar do BE considerou uma “perda de ambição, que não faz sentido”. ““As expectativas criadas por centenas de milhares de pessoas que já usaram o voto antecipado em mobilidade em eleições anteriores ficarão goradas se não se der essa possibilidade”, sublinhou Pedro Filipe Soares. Na opinião do deputado do BE, “o problema logístico levantado pelas eleições autárquicas, que exige variados boletins de voto, pode ser resolvido com preparação e com tempo”.

Pedro Filipe Soares alertou ainda para “o princípio de não fazer alterações à lei eleitoral no ano das eleições”. Para o Bloco de Esquerda, este princípio só deverá ser ultrapassado no caso de haver “uma grande abertura por parte das forças políticas”.