BE pede desconfinamento cauteloso e com regresso de creches, pré-escola e primeiro ciclo

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, referiu ser preciso desconfinar de forma “cautelosa” e pediu o regresso de creches, pré-escola e primeiro ciclo na primeira fase de alivio das restrições depois de se ter reunido com o Presidente da República, esta quarta-feira.

Tendo em conta os dados apresentados pelos especialistas do Infarmed na segunda-feira, Catarina Martins defendeu um desconfinamento cauteloso e gradual e lembrou a “descida consistente do numero de pessoas infetadas”.

“Há também uma descida consistente do número de pessoas internadas e em cuidados intensivos. Os números, no entanto, não aconselham a que haja um desconfinamento total abrupto, uma vez que há ainda muita pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e portanto o processo do desconfinamento deve ser faseado”, apontou Catarina Martins.

Para a líder do BE na fase de desconfinamento existe uma altura particular onde será necessária uma maior atenção. “Compreendendo a necessidade de faseamento do desconfinamento e compreendendo até que o fim de semana da páscoa levanta questões particulares, deve haver uma preocupação acrescida”, assegurou.

Apesar da cautela, Catarina Martins acredita que está na altura das creches, pré-escolar e primeiro ciclo retomarem. “Entendemos que este é o tempo das escolas reabrirem e a proposta que fazemos é que ainda que os restantes ciclos de ensino possam abrir só depois da Páscoa no que diz respeito às creches, ao pré-escolar e ao primeiro ciclo”, referiu a bloquista acrescentando não existir “nenhuma razão para que não reabram desde já”.

A coordenadora do Bloco não adiantou se o Governo ou o Presidente da República sinalizaram a hipótese de acolher esta proposta, mas sublinhou que o partido voltou a reforçar a posição relativamente aos rastreios generalizado nas escolas, bem como à vacinação de pessoal docente e não docente.