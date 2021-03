Beatriz Gomes Dias quer uma Lisboa “mais habitável e inclusiva”

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) e candidata pelo partido à Câmara Municipal de Lisboa (CML) Beatriz Gomes Dias revelou que aceitou a candidatura “com entusiasmo” e explicou que pretende criar uma Lisboa “mais habitável e inclusiva”.

“Acredito que é possível construir uma outra Lisboa: uma cidade mais habitável, mais inclusiva, mais solidária, menos desigual e com mais memória. Uma Lisboa com coragem e determinação para enfrentar a crise social que vivemos, a emergência climática, o racismo e todas as discriminações”, descreveu Beatriz Gomes Dias numa publicação no Facebook.

Para a deputada do BE, “esta é uma candidatura que se orgulha do trabalho do Bloco na Câmara de Lisboa nos últimos quatro anos e que apresenta um projeto de mudança para devolver a cidade a quem nela vive e trabalha”.

Beatriz Gomes Dias referiu ainda querer “uma cidade que não esteja ao serviço dos interesses de alguns, mas que seja verdadeiramente a cidade de todos e todas”.

Aceito com entusiasmo o desafio para encabeçar a lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa, lado a lado… Publicado por Beatriz Gomes Dias em Quarta-feira, 17 de março de 2021 Em reação à candidatura de Beatriz Gomes Dias, a coordenadora do BE, Catarina Martins também utilizou as redes sociais para expressar o seu agrado com a escolha do partido. “A Beatriz tem a serenidade da força, da determinação, da luta. Lisboeta, professora, ativista, com anos de experiência autárquica. Tenho o privilégio de aprender com ela todos os dias”, sublinhou a líder do BE no Twitter. A Beatriz tem a serenidade da força, da determinação, da luta. Lisboeta, professora, ativista, com anos de experiência autárquica. Tenho o privilégio de aprender com ela todos os dias. https://t.co/S9QlPuXTMs — Catarina Martins (@catarina_mart) March 17, 2021 Além de Catarina Martins também os deputados Mariana Mortágua e José Soeiro congratularam Beatriz Gomes Dias. “Pela cidade, pelos direitos das mulheres, pela habitação, pelo combate às alterações climáticas, pelo antirracismo. Lisboa merece a Beatriz”, escreveu Mariana Mortágua. Por sua vez, José Soeiro garantiu estar “muito feliz com esta escolha”. “Mulher, professora, bióloga, ativista feminista, anti-racista, pelo direito à educação, à cultura e à habitação. Não voto em Lisboa, mas acho que Lisboa precisa de vozes como a da Beatriz. Precisa de ter na vereação lisboeta como a Beatriz. Desejo-lhe muito toda a força”, completou.