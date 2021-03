Bernardo Ferrão sobe a diretor-adjunto e Patrícia Moreira a subdiretora de Informação da SIC

O apresentador do Expresso da Meia-Noite e do programa Polígrafo da SIC, Bernardo Ferrão, foi promovido ao cargo de diretor-adjunto de Informação da SIC, segundo comunicado do grupo Impresa divulgado esta terça-feira. Patrícia Moreira passa a assumir o lugar de subdiretora de comunicação no canal de televisão.

O grupo Impresa, liderado por Francisco Pedro Balsemão, indica que a mudança na direção de Informação da SIC ocorre no âmbito do “processo de transformação digital e projetos editoriais que a Impresa pretende acelerar”.

Desta forma, essa direção passa a ser constituída pelo diretor Ricardo Costa, José Gomes Ferreira como diretor-adjunto, Bernardo Ferrão também como diretor-adjunto, Marta Reis é subdiretora, bem como Patrícia Moreira, que agora também ocupa a posição de subdiretora.

“Estas alterações decorrem das óbvias necessidades de adaptação e transição digital – no quadro do plano estratégico da Impresa, da alteração de hábitos dos espetadores e utilizadores -, que obrigam à existência de uma direção que consiga responder, em simultâneo, aos desafios editoriais imediatos e à antecipação das alterações de oferta”, lê-se no comunicado divulgado pelo grupo de Francisco Pedro Balsemão.

A editora de Multimédia do jornal “Expresso”, Joana Beleza, vai passar ainda a exercer funções de coordenadora executiva da área de Podcast, acumulando os dois cargos. O comunicado do grupo adianta que as funções da responsável de multimédia será transversais ao grupo, que já será responsável por todos os aspetos da produção e distribuição de conteúdos de áudio da Impresa.

A Impresa pretender ainda potenciar os 20 anos da SIC Notícias e da SIC Notícia a partir de 23 de maio, para “saber responder ao que deve ser a sua oferta de informação, que alterações são necessárias e que mudanças devem ser feitas”. Esta mudança acontece depois do lançamento da plataforma de streaming Opto e dos “excelentes resultados da SIC Notícias online”.