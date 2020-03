Bolsa de Lisboa dá boas-vindas a março com subida superior a 2%

A bolsa de Lisboa está a recuperar das perdas da última semana e abriu a sessão desta segunda-feira, a primeira de março, a subir 2,45%, para os 4.788,59 pontos. O principal índice nacional – PSI-20 – acompanha o sentimento da Europa e mantém-se em terreno positivo, estando a ganhar 2,17%, para 4.868,95 pontos por volta das 8h20.

Em destaque esta manhã está o setor energético, tendo em conta que as ações da EDP – Energias de Portugal e da Galp Energia estão a disparar 3,44% (para 3,36 euros) e 4% (para 12,86 euros), respetivamente. A Sonae e os CTT – Correios de Portugal sobem também mais de 2%: +2,19% no caso da retalhista (para 0,72 euros) e +2,43% o operador postal (para 2,39 euros).

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, refere que os principais mercados europeus abrem em alta, depois de uma semana de fortes correções, onde os principais índices europeus registaram quedas superiores a 10%”, devido às “declarações do diretor geral da organização mundial de saúde afirmando que os investidores se deveriam acalmar e tentar ver a realidade, sem leituras irracionais”.

Por outro lado, a F.Ramada tomba 6,32%, para 5,02 euros, e a Ibersol também está em contraciclo e cai 1,21%.

As restantes praças do ‘Velho Continente’ estão igualmente animadas. O índice alemão DAX sobe 1,93%, o britânico FTSE 100 dispara 2,85%, o francês CAC 40 soma 2,24%, o holandês AEX ganha 2,61%, o espanhol IBEX 35 cresce 1,68% e o italiano FTSE MIB valoriza 0,06%. O Euro Stoxx 50 está com uma valorização de 2,03%.

Na sexta-feira, o PSI-20 teve a sua maior queda desde 24 junho de 2016 – depois do referendo sobre o Brexit, a bolsa portuguesa tombou 6,99% -, ao perder 3,76% para 4.765,73 pontos, por causa dos receios de propagação do novo coronavírus. As 18 cotadas do principal índice nacional fecharam a sessão em terreno negativo com descidas a oscilar entre os 6,57% da Sonae Capital e os 1,05% da Semapa.

“Um potencial movimento ascendente a partir das atuais cotações terá uma natureza essencialmente técnica, ou seja, constituirá uma reação às fortes quedas protagonizadas na semana passada”, explicam os analistas do CaixaBank/BPI Research.

Numa nota de mercado publicada hoje, os especialistas recordam que a semana passada registou a maior desvalorização desde a crise financeira de 2008-2009. “Não menosprezando as perdas humanas e os efeitos nocivos do coronavírus na economia, os riscos em 2008-2009 para a economia eram substancialmente maiores, pois o cenário de um colapso do sistema financeiro era bastante plausível”, assinalam.

Os preços do petróleo estão igualmente a recuperar. A cotação do barril de Brent está a disparar 3,93%, para 51,61 dólares, enquanto a cotação do crude WTI sobe 3,69%, para 46,36 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 0,61% face ao dólar (1,1092) e a libra esterlina “desvaloriza” 0,16% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2800).