Bolsa de Lisboa no ‘vermelho’ com Jerónimo Martins e CTT a cair mais de 2%

A Amazon terá superado, no quarto trimestre, o patamar dos 100 mil milhões de dólares em receitas, beneficiando da aceleração do ‘e-commerce’ e das ‘cloud services’ durante a pandemia. No caso da Alphabet, dona da Google, o foco também vai estar nos serviços ‘cloud’, com a empresa a divulgar pela primeira vez os números sobre a rentabilidade desse negócio.