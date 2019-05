Bolsa de Lisboa penalizada pelas papeleiras, Jerónimo Martins, Mota-Engil e Nos

O principal índice bolsista português (PSI 20), negoceia a perder 0,30%, para 5.217,06 pontos, acompanhando a tendência das principais praças europeias esta quarta-feira, 8 de maio. De acordo com o Diário da Bolsa do BPI, Lisboa negoceia em queda porque os títulos da EDP Renováveis negoceiam sob a forma de ex-dividendo.

No PSI 20, as desvalorizações dos títulos das papeleiras Altri (-1,81%) e Navigator (-0,86%), da construtora Mota-Engil (-0,46%), da telco Nos (-0,60%) e da retalhista Jerónimo Martins (-0,32%) marcam a tendência conservadora dos investidores.

Entre estas, destaque para a Nos que, hoje, apresenta os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano. De acordo com a média das previsões de seis analistas que acompanham o desempenho da telecom, as receitas deverão fixar-se nos 385,9 milhões de euros, com um EBITDA – resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações – de 154,9 milhões. O lucro deverá fixar-se nos 38,9 milhões de euros. É também esta quarta-feira que se saberá se o atual presidente executivo da Nos, Miguel Almeida, tem a confiança dos acionistas para continuar a liderar o destino da empresa.

Em contraciclo, destaque para os títulos do BCP que na Polónia viu a sua filial Bank Millennium aumentar os lucros. O banco polaco obteve lucros de 160 milhões de zlótis (37,3 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, o que significa um crescimento de 3% face ao período homólogo. O banco liderado por Miguel Maya cresce 0,32%, para 0,24 euros.

A sessão é marcada também pela divulgação de resultados de algumas empresas. É o caso da EDP Renováveis, que antes da abertura dos mercados revelou ter alcançado um lucro de 61 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, valor que representa uma quebra de 35% face ao período homólogo. A empresa liderada por João Manso Neto registou também uma receita de 521 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 1% face a igual período de 2018. Já o EBITDA – resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações – avançou 1%, fixando-se em 385 milhões de euros. A empresa cotada soma 0,35%, para 8,56 euros.

Também a Corticeira Amorim apresenta resultados hoje, após o fecho do mercado. O Caixabank BPI Research estima que esta empresa cotada reportará um crescimento anual das receitas de 6%, para os 197 milhões de euros. Já o EBITDA deverá cair 9%, para 34 milhões de euros e o resultado líquido deverá decrescer 11%, para 17 milhões de euros. Os títulos da Corticeira somam 0,78%, para 10,70 euros.

Contudo, estas cotadas são incapazes de inverter a tendência.

[Dados das 8h30]