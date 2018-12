Bolsa de Lisboa segue Europa a ‘vermelho’

A bolsa portuguesa mantém-se na sessão desta sexta-feira, dia 21 de dezembro, em terreno negativo, acompanhamento a trajectória descendente dos mercados financeiros internacionais. O principal índice português, PSI 20, recuava 0,78%, para 4.638,40 pontos cerca de uma hora após o arranque da sessão, penalizada pelo contexto europeu e pela queda de todas as cotadas.

“Perante a ausência de notícias internas mais específicas, o curso do mercado nacional deverá continuar a ser fundamentalmente influenciado pelo comportamento dos mercados mundiais. Um evento que hoje deverá causar alguma volatilidade adicional é o vencimento de futuros e opções. Os momentos mais críticos são o intervalo entre as 10h50 e as 11h00 (vencimento de futuros e opções sobre o Eurostoxx50) e às 12h00 (futuros e opções sobre o DAX 30)”, referem os analistas do CaixaBank/BPI Research, no habitual Diário de Bolsa.

No retalho, a Jerónimo Martins recua 0,45%, para 10,66 euros, e a Sonae cai 1,24%, para 0,80 euros. Na edição desta semana, o Jornal Económico noticia que a Sonae vai investir 50 milhões na expansão da espanhola Arenal. Quanto ao setor energético, nota para a desvalorização de 0,96% da Galp Energia, de 0,13% da EDP- Energias de Portugal e de 0,41% da REN – Redes Energéticas Nacionais. A pressionar o índice estão ainda os títulos do BCP (-0,94%), da Mota-Engil (-1,30%), da NOS (-1,06%) e das empresas da pasta e do papel Altri (-1,61%), Semapa (-0,16%) e Navigator (-0,17%).

Quanto às principais praças da Europa, o índice alemão DAX perde 0,72%, o britânico FTSE 100 desliza 0,27%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,95%, o italiano FTSE MIB perde 1,07%, o espanhol IBEX 35 resvala 0,88% e o holandês AEX recua 1,29%.

Já a cotação do barril de Brent soma 0,31%, para 54,52 dólares, enquanto a cotação do crude WTI avança 0,61%, para 46,16 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a depreciação de 0,23% do euro face ao dólar (1,1420) e para a ligeira valorização de 0,03% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2660).