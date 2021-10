Bolsa de Nova Iorque encerra em alta com Dow Jones a subir 0,92%

A bolsa de valores de Nova Iorque fechou esta terça-feira em alta, com índice Dow Jones a subir 0,92%, após as perdas do dia anterior, que afetaram sobretudo o setor da tecnologia.

De acordo com os dados do final da sessão de Wall Street, o Dow Jones subiu 311,75 pontos, para 34.314,67, enquanto o S&P 500 aumentou 1,05%, ou 45,26 unidades, para 4.345,72 pontos.

O índice Nasdaq, que engloba as principais empresas de tecnologia, ganhou 1,25% ou 178,35 pontos para 14.433,83.

A bolsa de Nova Iorque recuperou, depois de um período negativo em setembro, um mês tradicionalmente fraco, a que se juntaram dúvidas sobre a política monetária e receios sobre a crise do conglomerado do imobiliário chinês Evergrande, entre outros.

Os investidores estão agora atentos ao teto da dívida dos Estados Unidos e ao risco de uma suspensão de pagamentos, bem como ao relatório mensal do emprego, que será divulgado na sexta-feira.

Por setores, o maior ganho foi para o financeiro (1,78%), seguido do das comunicações (1,59%) e do tecnológico (1,46%), que registaram fortes vendas na segunda-feira.

Desceram apenas as empresas de imobiliário (-0,86%) e de serviços públicos (-0,19%).

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones, encabeçam os ganhos a Goldman Sachs (3,23%), a Microsoft (2%) e a Nike (1,65%).

Meia dezena de empresas apresentaram perdas, tendo a mais prejudicada sido a MSD (-1,78%).

Por outro lado, a bitcoin aumentou para os 51.000 dólares, impulsionando outras criptomoedas, apesar dos receios gerados nos últimos dias por possíveis regulações na China e nos Estados Unidos.

Noutros mercados, o petróleo do Texas aumentou para 78,73 dólares o barril, e, ao encerramento de Wall Street, o ouro baixava para 1.760,70 dólares a onça, o rendimento de títulos do Tesouro a dez anos aumentava para 1,536% e o dólar avançava face ao euro com uma variação de 1,1594.