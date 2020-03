Bolsa de Turismo de Lisboa adiada devido ao coronavírus

A Associação Industrial Portuguesa (AIP), organizadora da Bolsa de Turismo de Lisboa, anunciou que decidiu adiar o evento devido ao novo coronavírus Covid-19, revelou a organização à TSF. O anúncio do adiamento da feira será realizado ao fim da tarde desta quinta-feira.

Na maior feira de turismo de Lisboa estavam inscrito perto de 1.500 expositores e mais de 67 destinos internacionais.

No início da semana, a AIP revelou que iria manter a Bolsa de Turismo de Lisboa, no entanto, o Turismo de Portugal e outras entidades de turismo anunciaram que não iriam estar presentes na feira devido à possibilidade de contágio de Covid-19. O Turismo de Lisboa, à data do cancelamento da sua participação, indicou que “não estão reunidas as condições” para ter um stand próprio no local ou manter os eventos programados.

De acordo com a TSF, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve afirmou que a secretária de Estado do Turismo, as secretarias regionais dos Açores e Madeira, o Turismo de Portugal e todas as entidades regionais de Turismo do País já tinham pedido à organização para adiar a feira, à semelhança do que tem ocorrido com outras iniciativas na Europa.

Pelo menos cinco eventos já adiaram ou cancelaram a sua realização, por precaução devido ao possível contágio que pode decorrer nos eventos.