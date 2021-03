Bolsa portuguesa acompanha Europa em terreno negativo. BCP e Galp Energia penalizam o PSI 20

A bolsa portuguesa prolonga esta terça-feira as perdas da sessão bolsista anterior, negociando em linha com as principais congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) cede 0,27%, para 4.825,76 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,64%, o britânico FTSE 100 cai 0,77%, o francês CAC 40 desce 0,66% e o espanhol IBEX 35 cede 0,75%. O Velho Continente prolonga as perdas de segunda-feira, numa altura em que os investidores pelos leilões de dívida nos Estados Unidos, para melhor perceber adesão às obrigações do Tesouro. Isto também numa altura em que os investidores estão receosos com a evolução da pandemia no continente, apesar das campanhas de vacinação.

Os investidores mostram-se mais aliviados com a dívida norte-americana, depois de muita preocupação com uma eventual escalada da inflação à conta do pacote de 1,9 biliões de dólares apresentado pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Na sessão de ontem em Wall Street, os investidores assistiram a uma quebra das yields norte-americanas. Segundo uma nota de research do Bankinter, “o mercado já admite que a inflação futura será provavelmente temporária, que não enfrentamos nenhum choque de preços e que o aumento da yield das obrigações, em particular da T-Note, é mais uma resposta à reativação de um ciclo económico expansionista no segundo semestre, ou mesmo mais cedo nos EUA, do que um regresso a uma inflação estruturalmente superior que leve os bancos centrais a retirar estímulos, a reduzir os seus balanços e muito menos a subir as taxas de juro”.

Na bolsa portuguesa, os títulos do Banco Comercial Português (BCP) e da Galp Energia são os que mais penalizam o PSI 20. O banco liderado por Miguel Maya cai 1,05%, para 0,1127 euros, continuando a negociar no vermelho depois do tombo acima dos 2% de ontem. Na mesma linha negoceia a petrolífera nacional, que recua 1,34% para 9,940 euros.

A Galp negoceia em linha com o mercado petrolífero. O Brent cai 1,22%, para 63,81 dólares, e o WTI desce 1,22%, para 60,81 dólares.

A EDP também contribui para a quebra do principal índice bolsista nacional, numa altura em que o grupo energético se vê envolto numa controvérsia política por causa da venda de seis barragens do Douro à francesa Engie. A EDP perde 0,36%, para 4,916 euros, e a EDP Renováveis.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,34% face ao dólar, para 1,189 dólares. Já na relação com a libra a divisa da zona euro aprecia 0,05%, para 0,8611 libras. A libra deprecia 0,41% face ao dólar, para 1,3807 libras.