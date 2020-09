Bolsas europeias fecham no vermelho

A abertura dos mercados mobiliários europeus esta quinta-feira já deixava antever que a hora do fecho seria essencialmente pintada de vermelho: na longa lista dos índices europeus, é difícil encontrar um que tenha fechado a subir – uma das mais honrosas exceções é o belga BEL 20, que estava a subir 11% para os 3.396,80 pontos.

Os índices mais representativos estavam todos no vermelho: o IBEX 35 descia 0,35% para os 7.085 pontos; o CAC 40 – que já ontem teve um dia difícil – caía 0,69% para os 5.039,5 pontos; o FT SE 100 derrapava 0,46% para os 6.050,30 pontos; e o DAX alemão derrapava 0,37% para os 13,206,40 pontos.

O PSI 20 seguia em linha com a Europa, estando a derrapar 0,05% para os 4.291,32 pontos – o que de qualquer modo coloca o índice português no grupo daqueles que menos desceu ao longo do dia. No fecho, a derrapagem era de 0,16% A EDP Renováveis era a ‘campeã’ das descidas (menos 1,97% para os 13,92 euros por ação) acompanhada do outro lado pela Corticeira Amorim (a crescer 3,61% para os 10,9 euros por ação), a recuperar das quedas que conheceu na semana passada.

Para os analistas, as praças europeias recuaram depois de a Reserva Federal norte-americana ter decidido nesta quarta-feira manter as taxas de juro baixas. O banco central norte-americano decidiu manter as taxas de juro próximas de zero até a inflação ultrapassar os 2%. O líder da Fed, Jerome Powell, exigiu por outro lado um aumento das despesas do setor público para apoiar a economia norte-americana, lançando assim a retoma depois da pandemia. O problema é que republicanos e democratas não se entendem no Congresso norte-americano, o que tem colocado em causa o financiamento da retoma.

De qualquer modo, a intervenção da Reserva Federal não pode explicar as quedas do dia de hoje, dado que esse tema foi apresentado como estando a sustentar os mercados – quer o europeu que o de Wall Street – ao longo dia de ontem. Ora, como tudo o que o Fed disse já estava previsto e antecipado pelos analistas, o mesmo fator não pode explicar as subidas de um dia e as descidas do dia seguinte.