Bolsas europeias otimistas no arranque da semana. Grupo EDP e BCP impulsionam PSI 20

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo esta segunda-feira, em linha com as principais praças europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) ganha 1,26%, para 4.761,74 pontos

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 1,19%, o britânico FTSE 100 avança 1,27%, o francês CAC 40 soma 1,50% e o espanhol IBEX 35 valoriza 1,62%. Os investidores revelam-se animados após a recuperação no mercado de dívida e depois da depreciação do dólar.

Os títulos de dívida foram estabilizando à medida que os bancos centrais avançaram com medidas de política monetária. Ainda assim, os investidores poderão observar os Estados Unidos com mais cautela, devido à evolução da inflação devido à entrada em vigor do plano orçamental de 1,9 biliões de dólares.

Na bolsa portuguesa, os pesos pesados do PSI 20 impulsionam a praça nacional à boleia do otimismo dos investidores. O Banco Comercial português (BCP) lidera os ganhos, somando 1,37%, para 0,1188 euros. Segue-se a EDP, que ganha 1,31%, para 4,808 euros.

Ainda no grupo EDP. a EDP Renováveis avança 2,65%, para 18,58 euros. A cotada anunciou, antes da abertura do mercado, um novo contrato de compra de energia eólica nos Estados Unidos. O contrato de compra de energia é a 15 anos e refere-se à energia produzida por um projeto eólico com 204 megawatts (MW) de capacidade instalada total no estado de Indiana.

A Galp Energia cresce 0,71%, para 9,35 euros, acompanhando a tendência em alta do mercado petrolífero. O Brent, que é negociado em Londre e é referência para Portugal, soma 1,77%, para 65,57 dólares. Já o WTI ganha 1,77%, para 62,57 dólares.

Entre as cotadas do PSI 20 destaca-se, ainda, no sector do retalho, a Jerónimo Martins que sobe 1,13%, para 12,995 euros.

No forex (mercado cambial), o euro aprecia 0,02% face ao dólar, para 1,2069 dólares. Já na relação com a libra, a divisa da zona euro deprecia 0,17%, para 0,8646 libras. A libra, por sua vez, aprecia 0,18%, para 1,3958 dólares.