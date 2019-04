Bolsonaro diz que Brasil vai votar na ONU de acordo com a Bíblia

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou esta quinta-feira, 11 de abril, que durante o seu Governo, o Brasil vai passar a votar na ONU de acordo com a Bíblia. Bolsonaro voltou a defender o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e justificou que “quem decide onde é a capital ou não de Israel é o seu povo, o seu governo, são os seus parlamentares”, disse, citado pelo jornal brasileiro ‘O Globo”.

O presidente fez estas declarações durante um encontro de pastores evangélicos. O pastor norte-americano John Hagee, da organização ‘Cristãos Unidos por Israel’ afirmou ter estado reunido com o presidente Donald Trump e ter defendido, perante a figura da nação norte-americana, o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel.

Para justificar a sua escolha em votar segundo a Bíblia, Bolsonaro disse que “passamos a votar lá na ONU, nas questões dos Direitos Humanos, de acordo com João 8:32”. “De acordo com a verdade, passamos a votar junto com os Estados Unidos e Israel, além de outros países”, continuou o presidente do Brasil.

O governante brasileiro afirmou ainda “que falta fé ao Brasil para ser mais parecido com Israel”, e que o compromisso é procurar “uma maneira de transformar o nosso país no que é Israel”. Após um jantar com vários embaixadores muçulmanos, Bolsonaro pediu-lhes para que o “relacionamento comercial seja fortalecido, e mais ainda, se transforme em paz, em harmonia e em amor”.