“Capitalismo e ganância fizeram o sucesso da vacina no Reino Unido”, diz Boris Johnson

O capitalismo e a ganância fizeram o sucesso do processo vacinação no Reino Unido, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, numa reunião com deputados, segundo a “Reuters”.

“A razão de termos o sucesso na vacinação é por causa do capitalismo, por causa da ganância, meus amigos”, referiu Boris Johnson. Depois, o primeiro-ministro britânico arrependeu-se e recuou: “Na verdade, arrependo-me de ter dito isto esqueçam que eu disse isso”.

Depois das declarações de Boris Johnson, a secretário de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido, Priti Patel, explicou que Boris Johnson foi mal interpretado. “Claramente, o primeiro-ministro estava realmente se referindo ao trabalho que tem acontecido com as empresas farmacêuticas e como nós lideramos o caminho neste desenvolvimento de vacinas”, declarou Patel.

Até ao momento, o Reino Unido teve o programa de vacinação contra a Covid-19 mais rápido de qualquer grande país, mas agora encontra o seu programa ameaçado pela União Europeia, sendo que a Comissão Europeia deve estender na quarta-feira poderes para bloquear as exportações, uma medida que pode afetar o fornecimento de doses com destino à Grã-Bretanha.

O Reino Unido foi um dos vários países que desenvolveram a vacina contra a Covid-19 em tempo recorde: a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca foi aprovada para uso a 30 de dezembro pelo órgão regulador britânico de medicamentos. O governo britânico ajudou a financiar a pesquisa e a AstraZeneca prometeu comercializá-la sem fins lucrativos.