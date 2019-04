Carga fiscal recua (mas pouco) até 2023. Apenas três décimas face a 2019

A carga fiscal vai recuar apenas três décimas até 2023. A previsão do Governo consta do Programa de Estabilidade divulgado esta segunda-feira, 15 de abril, e que vai ser apresentado em Bruxelas à Comissão Europeia.

Em 2018, a carga fiscal atingiu os 35,2% do PIB no valor total de 70,999 mil milhões de euros. Para este ano, o Governo prevê que o nível recue uma décima para 35,1% do PIB.

Em 2020, a carga fiscal mantêm-se no mesmo nível: igualmente 35,1% do PIB. Depois, a tendência é de recuo muito gradual: 35,0% em 2021 e 2022. Já em 2023, o peso da carga fiscal recua para os 34,8%, apenas três décimas a menos face ao previsto para este ano pelo Governo.

Recorde-se que a carga fiscal atingiu um novo máximo histórico em 2018, depois de atingir os 35,4% do PIB. Este é o valor mais alto da série histórica do INE.

Entre 2017 e 2018, o peso da carga fiscal registou mesmo uma subida abrupta: um ponto percentual, dos 34,4% para os 35,4%.