Casa de Investimentos e JE assinalam Dia da Poupança com “Livro do Investimento em Valor”

A Casa de Investimentos e O Jornal Económico (JE) vão assinalar o Dia Mundial da Poupança com o lançamento do “Livro de Investimento em Valor”, de Christopher Browne. Esta obra é um manual sobre a importância de criar uma estratégia de poupança a longo prazo.

O lançamento do livro terá lugar no dia 29 de outubro às 18:30, na próxima edição do “Conversas no Chiado”, o ciclo de conferências do JE. Neste evento terá lugar um debate, que contará com as participações dos professores universitários Fernando Alexandre e Pedro Pita Barros, bem como a de Ricardo Pires Silva, diretor executivo da SAS Portugal e investidor em valor. O painel ficará completo com Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, sendo moderado por Filipe Alves, diretor do JE.

Em debate estará o papel que o investimento em valor pode desempenhar na busca de soluções para o problema da sustentabilidade dos sistemas de pensões, dados os desafios levantados pelo aumento da esperança média de vida, conjugado com um saldo demográfico deficitário.