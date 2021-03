Catarina Martins garante que Bloco mantém “abertura” para negociar próximo OE

Em matéria de negociação do Orçamento do Estado (OE), Catarina Martins garante que o Bloco de Esquerda mantém “abertura” nas negociações com o Governo. A afirmação surge como resposta ao aviso do Presidente da República que apelou aos partidos e ao Governo para que não hajam crises políticas.

“Não sei exactamente a quem é que o Presidente da República se dirige”, disse a coordenadora do BE, este domingo, em entrevista ao “Jornal de Notícias” e a rádio “TSF”, acrescentando julgar “até que se dirige mais à direita do que propriamente à esquerda (…) e também ao Governo que já tentou mais do que uma vez criar uma crise politica para criar uma situação em que pudesse ter maioria absoluta”

Questionada sobre se admite que possa ser o Governo a esticar a corda e a provocar uma crise política na aprovação do próximo OE, a bloquista responde que “trabalha sobre soluções, nunca sobre impasses” e alerta que as “soluções exigem medidas corajosas”. E fala sobre elas. “Exigem medidas sobre o SNS. Precisamos de uma programação de recuperação de acessos a cuidados de saúde, porque com a covid muitos cuidados prioritários foram cancelados. Todos os problemas de carreira ficaram paralisados. E é sobre estes dados muito concretos que nós queremos debater e discutir, porque um orçamento não se constrói sobre chantagens, se há ou não há crise. É sobre quais são as soluções que o país dá à crise que está a viver”.

A responsável recordou ainda que o “Governo foi à campanha eleitoral falar dos empecilhos e da necessidade de uma maioria absoluta para se libertar da necessidade de negociar com a esquerda. Não o conseguiu, ainda não convive bem com isso”.

“O país tem saudades de quatro anos em que existiu negociação à esquerda, em que foi possível reforçar rendimentos do trabalho, pensões, até acesso às reformas, serviços públicos”, assume, aproveitando para deixar um recado ao Governo: “O PS tem de fazer escolhas e o Bloco de Esquerda está sempre disponível para fazer a negociação”.