Catarina Martins questiona acordo entre RTP e FPF para “criar um canal concorrente”

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, esta tarde, na Assembleia da República, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou o memorando recentemente assinado pela Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) visando “criar um canal concorrente”.

“É uma medida gravíssima que põe em causa o equilíbrio da comunicação social. A RTP deve defender o serviço público e não ajudar a criar canais concorrentes”, sublinhou Martins, questionando António Costa sobre se o Governo está a acompanhar a matéria em causa.

A líder bloquista referiu-se especificamente à cedência de conteúdos, meios técnicos e trabalhadores da RTP prevista no acordo firmado com a FPF, no âmbito da criação de um canal de televisão da FPF que deverá iniciar as suas transmissões em maio de 2019.

Na resposta, Costa assegurou que “todos nós partilhamos da perplexidade sobre o memorando e que não foi do conhecimento prévio do Governo”. Nesse sentido, informou que o Governo já pediu esclarecimentos ao Conselho de Administração da RTP sobre o acordo com a FPF.