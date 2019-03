Cavaco Silva: “A comunicação social nunca gostou muito de mim”

Cavaco Silva passou em revista as suas décadas de carreira política numa entrevista à rádio TSF. Num dos episódios recordados, o ex-Presidente da República admite que o Governo de Passos Coelho tinha “razão, em parte” em criticá-lo durante o tempo da troika, por discordarem em relação a medidas impostas pelos credores internacionais e aceites pelo Governo PSD/CDS.

“Eu talvez dê razão, em parte [às críticas]. Eu discordei, de facto, de várias medidas que a troika impôs, e que o Governo [de Passos Coelho] aceitou, apesar de reconhecer, e reconheço publicamente, que o Governo de coligação conseguiu algo que se considerava quase impossível, a certo momento, que era, evitar um segundo resgate”, disse o antigo Presidente da República em entrevista à TSF divulgada este sábado, 2 de março.

Na entrevista, o também ex-primeiro-ministro recorda o “buzinão da ponte”, quando os camionistas bloquearam o acesso à ponte 25 de Abril em protesto em 1994 contra o aumento das portagens. Cavaco Silva disse que foi um momento de “grande tensão, mas afirma que o “Governo nunca perdeu o controlo”, pois na “parte da tarde já estava reposto o trânsito normal”.

O então primeiro-ministro disse que “foi um acontecimento que deixou uma marca, até na popularidade do próprio Governo”.

Na entrevista à TSF, no âmbito dos 31 anos da rádio, Cavaco Silva também recordou a sua relação com a imprensa durante as suas passagens por São Bento e pelo Palácio de Belém.

“A comunicação social nunca gostou muito de mim, ou quase nada, porque eu tinha determinados princípios, que não afastava no relacionamento com a comunicação social. Eu achava que um primeiro-ministro, um Governo, devia dar mostras de independência total em relação a todos os grupos, incluindo a comunicação social”, disse o Presidente da República à TSF.