CCA promove Tomás Assis Teixeira a sócio e nomeia dois novos coordenadores

A sociedade de advogados CCA promoveu Tomás Assis Teixeira a sócio do departamento de Imobiliário e nomeou dois novos coordenadores de equipa: Miguel Neiva de Oliveira, de Público, e Tito Rendas, de Propriedade Intelectual (PI).

O escritório do Chiado – que conta agora com 62 juristas, dos quais 13 sócios – considera que este é mais um passo na consolidação da sua estratégia com mais de 70 anos de construir gerações de advogados de referência no mercado, neste caso através de crescimento orgânico.

O managing partner da CCA afirma ao Jornal Económico (JE) que “Imobiliário e TMT & IP são áreas nucleares” e nas quais têm “um sólido track record”, enquanto a aposta no Direito deve-se à antecipação de que terá uma “forte” procura.

“O aumento e a diversificação de trabalho e assuntos que nos têm chegado (tanto em Imobiliário, PI mas também em Público), levou-nos à necessidade de melhor estruturamos as equipas para respondermos de forma mais célere e especializada aos clientes. Trata-se não só de mérito pessoal, mas também da importância estratégica de trazermos para cargos de liderança uma geração de profissionais altamente especializados”, refere Domingos Cruz.

Tomás Assis Teixeira está no escritório desde abril de 2019, ao passo que Miguel Neiva de Oliveira é da família CCA desde fevereiro de 2020 e Tito Rendas desde outubro de 2019. “Queremos estar à altura dos desafios que os nossos clientes nos colocam e, para isso, precisamos de pessoas altamente motivadas e generosas na entrega de soluções inovadoras. O Tomás, o Miguel e o Tito encaixam perfeitamente, e melhor que ninguém, nesta definição”, sublinha o managing partner.