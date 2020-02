CDS-PP: Telmo Correia eleito novo líder parlamentar por unanimidade

O deputado do CDS-PP Telmo Correia foi eleito esta terça-feira como novo líder da bancada parlamentar do partido. O democrata-cristão sucede à deputada Cecília Meireles, que pôs o cargo à disposição após a eleição em Congresso do antigo líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, para a presidência do CDS-PP.

Telmo Correia foi eleito para a liderança da bancada centrista com os cinco votos dos deputados eleitos pelo CDS-PP nas eleições legislativas de outubro. Esta será a terceira vez que Telmo Correia vai assumir as funções de líder parlamentar, depois de ter liderado a bancada parlamentar por duas vezes (entre 2002 e 2005 e em 2007).

O deputado era a escolha previsível entre os cinco deputados do CDS-PP. Isto porque João Almeida foi derrotado no último congresso pelo atual líder e os deputados Ana Rita Bessa e João Gonçalves Pereira não mostraram vontade de se candidatar ao grupo parlamentar. Já Cecília Meireles manifestou vontade de deixar o cargo que ocupava de “forma provisória” desde as eleições legislativas de outubro.

Nenhum dos deputados, no entanto, apoiou Francisco Rodrigues dos Santos nas eleições internas.

Antes da eleição, o presidente do CDS-PP referiu que “qualquer escolha” para suceder a Cecília Meireles como líder do grupo parlamentar centrista teria o “total apoio” e “confiança absoluta e inabalável” da direção. “Todos os quatro deputados, excluindo a Cecília Meireles porque mostrou indisponibilidade para se manter no lugar, seriam obviamente excelentes candidatos”, disse.

Francisco Rodrigues dos Santos mostrou-se ainda convicto de que “a nova liderança parlamentar manterá os níveis de lealdade, cooperação institucional e de trabalho profícuo com a direção do partido, à semelhança daquilo que aconteceu com Cecília Meireles”. “E estamos certos que esse será o rumo preferencial que adotaremos”, sublinhou.