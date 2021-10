Celebrações 5 de outubro: “A República pode ter um rosto feminino, mas os altos cargos políticos continuam a não ter”, diz líder do PAN

A porta-voz do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, destacou nas redes sociais, esta terça-feira, a ausência de mulheres nos altos cargos políticos no dia em que se celebra a implementação da República.

“A República bem que pode ter um rosto feminino, mas os altos cargos políticos continuam a não ter. Ano após ano as cerimónias do 5 de outubro espelham isso mesmo. Do PR, ao PAR, ao PM, PCML (cessante e eleito) ao PAML) são todos homens. Mas depois vêm falar-nos em meritocracia”, escreveu Inês de Sousa Real.

Na mesma publicação a líder do PAN sublinhou que “nas diferentes dimensões da nossa sociedade, incluindo a política, ainda há sem dúvida um longo caminho a percorrer em matéria de igualdade de género. Agora que já deitei isto cá para fora, viva a República”.

Do PR, ao PAR, ao PM, PCML (cessante e eleito) ao PAML) são todos homens! Mas depois vêm falar-nos em meritocracia!

Atualmente, Portugal tem como Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e como primeiro-ministro, António Costa. Nos restantes cargos, ao nível do Governo, o ministro de Estado e das Finanças é João Leão, enquanto o ministro da Economia é Pedro Siza Vieira. No entanto, no executivo de António Costa também existem mulheres a liderar, como é o caso do ministério da Saúde, que tem como responsável Marta Temido ou o ministério da Justiça que conta com Francisca Van Dunem.

No entanto, Portugal nunca teve uma mulher a ocupar o cargo de Presidente da República e Maria de Lourdes Pintasilgo foi a única mulher a desempenhar funções de primeiro-ministro.