Celebrações 5 de outubro. Marcelo acredita que para manter “data viva” é preciso criar “Portugal mais inclusivo”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou ser preciso manter o 5 de outubro, dia de implantação da República, como “uma data viva” e como tal será necessário criar um “Portugal mais inclusivo.

“Queremos um 5 de outubro, data viva, então criemos um Portugal mais inclusivo. Até porque o Portugal que somos nunca vencerá os desafios da entrada a tempo no novo ciclo económico e da multiplicação do conhecimento com dois milhões de pobres e alguns mais em risco de pobreza”, disse o Chefe de Estado durante discurso nas celebrações do 5 de outubro.

Segundo Marcelo o 5 de outubro só continuará a ser “uma data viva” se Portugal “finalmente entrar a tempo no mesmo ciclo económico do clima, energia digital, ciência, ecologia e renovado tecido produtivo”.

“Assim, projetará no futuro os ideais originários da republica, um Portugal mais atento ao seu povo, à sua soberania, às suas necessidades, à sua voz, os direitos sociais na atividade económica, na Educação”, destacou o Presidente da República.

Marcelo defendeu ainda que “as desigualdades afastam pessoas, classes, sectores, regiões, pobreza e desigualdade”. Problemas que, de acordo com o Presidente da República, não foram vencidas “mesmo em anos, décadas de crescimento, de convergência económica”.

Em matérias de crescimento do país nos diferentes sectores, Marcelo recomenda a que: “Multipliquemos por muitos mais aqueles do melhores que temos cá dentro e lá fora na Educação, na Ciência e na Cultura”.