Chega requer audição com responsável pelo plano nacional de vacinação

O presidente do Chega requereu, este domingo, audiência parlamentar com “carácter de urgência” com o coordenador do plano de vacinação, Francisco Ramos.

Em causa está a inclusão de proprietários e funcionários de uma pastelaria no Porto no plano prioritário de vacinação, segundo avançou o Correio da Manhã. A decisão foi levada a cabo pela delegação regional do Norte do INEM

“Os últimos dias têm revelado uma total desorganização e falta de responsabilidade e preparação para levar a cabo uma tarefa de suma importância como é a da vacinação contra a COVID-19”, afirma André Ventura em comunicado enviado às redações.

“É inexplicável que diretores, assessores e outros quadros superiores do INEM, que não fazem parte da lista prioritária, já tenham sido vacinados quando há milhares de portugueses que aguardam ainda pela sua vez”, aponta o líder do Chega.

Para André Ventura, “a esta desrespeitosa atitude soma-se ainda o facto de o responsável pela delegação do Norte do INEM ter decidido aplicar o excedente das vacinas em funcionários de uma pastelaria”.

Tendo em conta os sucedidos com as vacinas e também porque e “a ministra da Saúde teima em não se pronunciar sobre o sucedido”, André Ventura decidiu pedir uma audiência com Francisco Ramos.