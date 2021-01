Chega sugere regime de confinamento semelhante ao de Espanha

O presidente do Chega, André Ventura, pediu esta terça-feira ao Governo que adotasse um regime semelhante ao de Espanha no que toca ao confinamento.

“Apelamos ao Governo que estude um regime parecido ao que está a ser feito em Espanha, em que há uma hora especifica para encerrar, em que há um antecipar do recolher obrigatório, mas que estas atividades se mantém abertas cumprindo determinadas regras”, frisou André Ventura.

Até ao momento, o partido que lidera tem votado contra o estado de emergência.

Hoje, o líder do Chega sugeriu ainda um plano especifico para sectores das regiões mais afetadas. “Apelamos para que algumas das regiões de Portugal onde o problema está a ser gravemente acentuado, como é o caso do Algarve, mas também da grande Lisboa, possamos ter um plano aos setores mais afetados”, referiu aos jornalistas.

Quanto à Educação, Ventura falou com o Governo sobre as escolas privadas. “A questão do ensino, parece-nos clamorosamente inconstitucional que o Governo decida por sua iniciativa que o ensino particular e privado ou cooperativo é proibido mesmo à distância”, disse o presidente do Chega, em declarações na Assembleia da República.