Cofina compra 16,7% da Vasp à Impresa por 1,050 milhões

A Cofina, SGPS anunciou ao mercado, este domingo, que a sua participada Cofina Media acordou adquirir, em 12 de fevereiro de 2021, 111 mil ações representativas de 16,67% do capital social da Vasp – Distribuidora de Publicações pelo valor global de um milhão e cinquenta mil euros, no exercício parcial do direito de preferência que lhe cabia como já acionista da Vasp.

Esta operação surge “no âmbito da compra e venda acordada entre a Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais e a Páginas Civilizadas, operação essa comunicada ao mercado em 4 de janeiro de 2021 pela Impresa.

Nessa altura, a Impresa anunciou que procedeu à venda de dois ativos, numa operação concretizada com a Páginas Civilizadas, que representa um encaixe de 3,35 milhões de euros para a dona da SIC.

A Páginas Civilizadas é uma empresa detida pelo Grupo Bel, de Marco Galinha, que em 2020 assumiu o controlo da Global Notícias, a empresa que detém o Diário de Notícias, a TSF e outros meios de comunicação social. Marco Galinha tem 10% do Jornal Económico.

O exercício do direito de preferência pela Cofina Media foi consensualizado com a Páginas Civilizadas, a Impresa e a Global Media, SGPS, esta última atualmente detentora de 33,33% do capital social da Vasp.

A concretizar-se a aquisição anunciada este domingo, e que está sujeita à não oposição da Autoridade da Concorrência, a Cofina Media passará a deter 50% do capital social da Vasp, sendo os remanescentes 50% do capital da Sociedade detidos pela Global Media (33,33%) e pela Páginas Civilizadas (16,67%).

A dona da SIC e do Expresso também emitiu uma nota na qual revela que, na sequência do seu comunicado de 4 de janeiro de 2021, através do qual deu conhecimento ao mercado da celebração de um contrato-promessa de compra e venda pelo qual se comprometeu a vender à Páginas Civilizadas 222 mil ações, representativas de 33,33% do capital social da Vasp – Distribuidora de Publicações, pelo preço de 2,1 milhões de euros, “informa que a Páginas Civilizadas, a Cofina Media e a Global Notícias Media Group, chegaram a um entendimento para que a transação seja concluída, sujeito à finalização de uma auditoria contabilística e financeira pela Páginas Civilizadas, e à não oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência, através da transmissão pela Impresa à Páginas Civilizadas de 111 mil ações, representativas de 16,665% do capital social da Vasp, pelo preço um milhão e cinquenta mil euros; e à Cofina Media também 111 mil ações, representativas de 16,665% do capital social da Vasp, pelo mesmo preço de um milhão e cinquenta mil euros.