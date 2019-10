Cofina efetua aumento de capital de 85 milhões de euros para adquirir a Media Capital

A Cofina anunciou esta terça-feira que vai realizar um aumento de capital de 85 milhões de euros no âmbito da operação de compra da participação detida da espanhola Prisa no Grupo Média Capital e da oferta pública de aquisição (OPA) das ações da dona da TVI.

“A Cofina divulgará ao mercado as informações legalmente exigidas relacionadas com a aprovação pelos órgãos competentes e a realização do referido aumento de capital, quando se encontrarem definidos os termos e condições em que será proposto à assembleia geral”, refere o grupo que detém os jornais “Correio da Manhã”, “Record” e “Jornal de Negócios”, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Cofina e a Media Capital anunciaram a 21 de setembro o acordo de compra da TVI. O acordo, assinado no dia anterior, valoriza a dona da TVI e da Rádio Comercial em 255 milhões de euros. A empresa dona da “CMTV” tornou ainda público o lançamento de uma OPA para adquirir as ações não controladas pela Vertix, que detem 94,69% dos direitos da voto da Media Capital.

Para comprar os quatro milhões de ações que a Prisa não controla, a Cofina oferece 2,3336 euros por ação, num valor total de 10,467 milhões de euros. Para comprar os 94% de ações controladas pela Prisa, a Cofina oferece um valor de 2,1322 euros: num valor total de 170,6 milhões de euros. O valor de 255 milhões de euros inclui a oferta da Cofina pela Media Capital menos a dívida da empresa que atingia os 80 milhões de euros no final do primeiro semestre de 2019.

De acordo com a informação divulgada nessa altura pela Confina, a conclusão da operação de compra e venda encontra-se sujeita a várias condições: a não oposição da Autoridade da Concorrência; autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; aprovação pela assembleia-geral da Prisa do contrato de compra e venda; aprovação da venda pelos credores da Prisa; aprovação do aumento de capital da Cofina para financiar esta operação.

Notícia atualizada às 18h25