Coletes Amarelos: PNR apoia mas não organiza protesto “que não pode controlar”

O Partido Nacional Renovador (PNR) garante que não faz parte da organização da manifestação dos ‘coletes amarelos em Portugal’, marcada para a próxima sexta-feira, dia 21 de novembro, noticia o jornal i.

O presidente do PNR, José Pinto Coelho, disse ao diário que apesar de o partido apoiar os protestos e “tencionar lá estar”, não aceita organizar um protesto que “não pode controlar”.

“Não podemos subscrever as coisas totalmente. Se as coisas descambarem no tipo de atuação ou no tipo de reivindicação, aí recuamos”, disse.

No próximo dia 21 de dezembro estão agendados protestos em vários pontos do país, que serão monitorizados pela Polícia de Segurança Pública (PSP). As autoridades já divulgaram um comunicado no qual apelam a que ”todos os cidadãos que decidam exercer o seu direito de manifestação, que o façam de forma pacífica e em respeito pela Lei.”