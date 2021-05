Comissão Europeia aceita teletrabalho como “novo normal” e manda fechar metade dos escritórios em Bruxelas

A Comissão Europeia (CE) prepara-se para encerrar 25 dos seus 50 escritórios em Bruxelas até 2030 depois de ter implementado um regime em teletrabalho na sequência da pandemia da Covid-19. De acordo com a notícia avançada pelo “Politico”, esta quarta-feira, a estratégia passa agora por fundir o espaço de escritórios, permitindo também o teletrabalho além da pandemia.

Segundo o comissário europeu do Orçamento e Administração, Johannes Hahn, esta nova política tem como objetivo tornar a CE “mais ecológica”, reduzindo as emissões dos edifícios, mas também “mais digital”, mantendo o trabalho remoto como padrão mesmo depois do fim da pandemia de Covid-19.

À semelhança das restantes organizações públicas e privadas, Bruxelas procura assim encontrar um ” equilíbrio mais útil entre o trabalho no escritório e em casa a longo prazo”, um argumento que é sustentado pelos trabalhadores.

“Mais de 90% do nosso pessoal é muito a favor de ter dois a três dias por semana de teletrabalho”, afirmou, acrescentando que “as superfícies do nosso escritório serão adaptadas ao uso generalizado do teletrabalho”, mas ainda há vários detalhes que terão de ser debatidos.

Apesar de fechar metade de seus prédios, o espaço total de escritórios da Comissão diminuirá apenas 25% — de quase 780 mil para cerca de 580 mil metros quadrados — uma vez que a Comissão irá fundir departamentos políticos, chamados de direções-gerais, em edifícios mais espaçosos.