Comissão Europeia exige que Portugal cumpra lei da UE sobre apoio às vítimas de crimes

O Ifo Business Climate Index caiu em julho, de 97,5 (valor revisto devido ao ajuste sazonal) para 95,7 pontos. As empresas estão menos satisfeitas com o ambiente atual de negócios e também estão a olhar para o futuro com mais ceticismo. “A economia alemã está a navegar em águas turbulentas”, diz o instituto sediado em Munique.