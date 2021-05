Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se a 1 de junho para aprovar contas e coligações

De acordo com a convocatória divulgada no site do partido, a reunião está marcada para terça-feira, com início previsto para as 18:30, e decorrerá por videoconferência.

A ordem de trabalhos desta reunião ordinária tem três pontos: “aprovação de atas de anteriores conselhos nacionais”, “apresentação, discussão e votação das contas anuais do partido referentes ao ano de 2020” e “apresentação, discussão e votação de acordos de coligação” para as eleições autárquicas.

A última vez que o Conselho Nacional do CDS-PP esteve reunido foi no dia 20 de março, tendo sido aprovados o regulamento autárquico e o regulamento financeiro para eleições.

Nessa reunião, que também decorreu por videoconferência devido à pandemia de covid-19 e durou mais de nove horas, foram também discutidas e votadas as moções setoriais apresentadas no último congresso do partido, que decorreu em janeiro do ano passado.

De acordo com a lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.