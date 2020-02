Construção na Europa crescerá 1% ao ano até 2022, diz Ifo

“Os mercados da Espanha, Portugal e Itália estão a recuperar o mercado de construção imobiliária, mas apenas lentamente. As taxas de crescimento no mercado de construção de novos edifícios residenciais na Espanha, por exemplo, devem continuar desacelerando e, eventualmente, encolher 2% em 2022 ”, diz Ludwig Dorffmeister, especialista em mercados da construção civil e imobiliário do Ifo.

Entre 2020 e 2022, a Construção na Europa crescerá apenas cerca de 1% ao ano. “Trata-se de uma desaceleração apreciável após o período 2016–2019, quando o aumento médio no setor da construção nos 19 países da rede Euroconstruct ainda era de quase 3% ao ano”, diz ainda Ludwig Dorffmeister.

“Uma parte significativa desse crescimento foi atribuída à construção de novos apartamentos”, acrescenta Dorffmeister. “No entanto, esse setor da construção deve estagnar em 2020 e até encolher em 2021. A médio prazo, o trabalho de engenharia civil definirá o ritmo. Mas a dinâmica nesse setor também desacelerou claramente”, refer o mesmo espcialista.

Segundo Dorffmeister, no entanto, as condições para a indústria da construção permanecem favoráveis: os termos de financiamento são atraentes, os clientes do setor público estão em boa situação financeira e a procura por investimentos em habitação e infraestruturas é elevada. “O clima económico permanece positivo, mas deteriorou-se um pouco nos últimos meses. No entanto, o aumento acentuado no preço dos lotes de construção e a elevada capacidade de utilização na indústria da construção estão a dificultar cada vez mais o desenvolvimento ”, afirma Dorffmeister.

Existem também barreiras específicas de cada país. Em grandes partes da Holanda, por exemplo, nenhuma licença de construção foi emitida nos últimos meses após uma decisão judicial de longo alcance sobre as emissões de nitrogénio do país em 2019.

Novos procedimentos provisórios muito caros entraram em vigor posteriormente, o que levou a grandes atrasos projetos de construção, diz o Ifo.

O impulso na construção também vacila em locais onde os mercados superaquecidos estão voltando ao normal.

Dorffmeister explica que noutros lugares, o boom de construção nunca se generalizou; em vez disso, continuou concentrado em algumas áreas.