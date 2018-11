Consultores vão custar 40 milhões de dólares à Sonangol

O Programa de Renegeração da Sonangol, anunciado ontem em Luanda pelo presidente do conselho de administração (PCA) da companhia, Carlos Saturnino, vai custar cerca de 40 milhões USD e prolongar-se por cerca de 30 meses, soube o Mercado.

O novo plano de reestruturação da maior empresa angolana vai ser coordenado, ao nível dos consultores, pela Deloitte, que deverá trazer para Angola, e colocar ao serviço da Sonangol uma equipa plurinacional e multidisciplinar, com especialistas da Noruega e Brasil, na vertente de negócio de Exploração & Produção, e de Franca, Portugal e Holanda, na vertente de negócio de Refinação e Distribuição de derivados.

O programa vai ser gerido pelo sócio de Energia e Recurso naturais da Deloitte Angola, Frederico Martins Correia, em conjunto com o sócio de Energia e Recurso naturais da Deloitte França, Olivier Perrin, apurou o “Mercado”.

A reestruturação anunciada pelo conselho de administração anterior, liderado por Isabel dos Santos, recorde-se, iria custar aos cofres da empresa cerca de 135 milhões USD em 18 meses.

Em Agosto passado, recorde-se, o Governo anunciou um processo de reestruturação do sector petrolífero, que passou pela criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG), pondo termo ao monopólio da Sonangol, que deverá ficar focada apenas no core business. Com a criação da agência, irá ocorrer a transferência de activos da Sonangol até Dezembro deste ano, indicou o Governo, na altura.

Leia mais na edição 181 que se encontra nas bancas