Consumo de eletricidade das famílias cresceu 31% em janeiro

O confinamento obrigatório levou a um aumento no consumo de eletricidade das famílias e de no gás natural, segundo os dados, divulgados esta quarta-feira pela ADENE – Agência para a Energia.

O dados da ADENE têm por base as estatísticas rápidas da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e indicam uma subida de 31% no consumo de eletricidade nas famílias e de 29% no gás natural, em janeiro. O crescimento no consumo deve-se ao confinamento, mas também ao intenso frio de janeiro.

Por sua vez, o gás natural foi impulsionamento pelo aumento de 29% do segmento doméstico, o que compensou o recuo de 16% no sector dos serviços. O grande consumidor de gás natural do país manteve-se estável, apenas com um ligeira retrocesso de 0,6%.

O mês de janeiro ficou igualmente marcado pelo consumo de gasóleo ter caído 25,5%, e o de gasolina ter reduzido 32,4%. O consumo de GPL Auto foi menor em 31,6% e no combustível para a aviação (jetfuel) a perda foi de 67% face a janeiro de 2020. Registaram-se quebras de 14% nos serviços e de 1% na Indústria.