Contas dos três grandes ‘à lupa’: quem menos perdeu com a pandemia? Hoje há “Jogo Económico”

Dos lucros de ‘águias’ e ‘dragões’ às perdas dos ‘leões’. Na semana em que foram publicadas as contas dos três grandes referentes ao primeiro semestre da atual temporada, o painel do Jogo Económico analisa os principais números e impactos da pandemia nas finanças de FC Porto SAD, Benfica SAD e Sporting SAD.

A aprovação do decreto que obriga os clubes da I e II Ligas a comercializarem os direitos televisivos de forma centralizada, vai também ser abordado pelo painel do programa, com a participação especial de João Fonseca, analista de negócio da FIFA. Será inevitável uma redução do valor do bolo? Que critérios devem ser privilegiados na distribuição das verbas? São questões que serão respondidas esta sexta-feira.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, subdiretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.