Coronavírus: CTT dizem que “fluxos de exportação e importação” para a China estão “abertos e sem interrupções”

A evolução da propagação do novo coronavírus (Covid-19) em Portugal tem levado as grandes empresas a tomar medidas de contingência. Os CTT – Correios de Portugal, que empresa em todo o país 12.097 pessoas, ao que o Jornal Económico apurou esta terça-feira, 10 de março, está a acompanhar o tema e a seguir as recomendações das autoridades, “tendo realizado já várias comunicações a todos os trabalhadores”.

Ainda que questionada, fonte oficial não especificou se já foram ou ainda vão ser aplicadas medidas extra para proteger trabalhadores. Mas indicou que a operação da empresa não está a ser afetada, ainda que se registe um abrandamento da atividade económica chinesa.

Segundo fonte oficial da empresa não especificou, “os CTT têm verificado uma redução da normalidade da atividade económica chinesa, devido ao abrandamento da economia local, mas os fluxos de exportação e importação para a China estão abertos e sem interrupções”.

Apesar da propagação do Covid-19 por todo o mundo, “os CTT registam um saldo positivo nos dados acumulados de janeiro e fevereiro em comparação com o mesmo período de 201”.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), emitido pelas 12h00, Portugal regista até ao momento 41 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e um total de 375 casos suspeitos. A disseminação do Covid-19 levou a operadora postal a reforçar “o plano de contingência para eventuais situações de crise, de modo a garantir a continuidade e o nível de serviço da sua atividade”.