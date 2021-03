Corticeira Amorim nomeada para o The Golden Vines Innovation Award

A Corticeira Amorim foi nomeada para o The Golden Vines Innovation Award, um prémio que visa arrecadar fundos para programas de educação do vinho relacionados com a diversidade e a inclusão.

Segundo os responsáveis da empresa portuguesa, este “será o encontro mais importante do ano para os líderes mundiais, colecionadores e ‘experts’ da indústria do vinho”.

“A Amorim Cork, unidade de negócio rolhas da Corticeira Amorim, o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, está nomeada para o The Golden Vines Innovation Award, uma das sete distinções a anunciar durante a cerimónia de entrega dos The Golden Vines Award 2021”, revela um comunicado da Corticeira Amorim.

De acordo com o mesmo documento, “o evento, que decorrerá na noite de sete de outubro, no Annabel’s Private Members, em Londres, será promovido pela Liquid Icons, a empresa de investigação e produção de conteúdos para o setor dos vinhos fundada pelo falecido Gerard Basset e Lewis Chester”.

“Sem fins lucrativos, prevê-se que a cerimónia dos ‘The Golden Vines Awards’ seja o encontro mais importante do ano para os líderes mundiais, colecionadores e ‘experts’ da indústria do vinho”, adianta o referido comunicado.

Os responsáveis da Corticeira Amorim adiantam que “o objetivo da cerimónia dos ‘The Golden Vines Awards’ é, pois, arrecadar fundos para a The Gerard Basset Wine Education Charitable Foundation – fundação liderada por Nina Basset, Romané Basset, Lewis Chester, Ian Harris e Jancis Robinson, comprometida a criar programas educacionais e oportunidades de carreira para jovens profissionais”.

“Os fundos serão canalizados para um número significativo de programas mundiais de educação em vinho relacionados com a diversidade e a inclusão. Incluindo o ‘Golden Vines Diversity Scholarship’, ‘Internship & Mentorship Programme’ (programa de bolsa de estudos, estágio e tutoria da Golden Vines Diversity), que oferece bolsas de estudo para dois alunos”, esclarecem os responsáveis da Corticeira Amorim.

Nina Basset, a esposa do falecido Gerard Basset, comenta a missão da The Gerard Basset Wine Education Charitable Foundation: “A indústria carece de diversidade ao mais alto nível. Esperamos que, por meio de nosso programa de bolsas, possamos ajudar a mudar o mundo e honrar o legado de Gerard”.

Recorde-se que os ‘Golden Vines Awards’, são votados por mais de 150 especialistas e ‘sommeliers’ de renome internacional e serão concedidos aos principais membros da indústria do vinho.

As categorias a concurso incluem: Melhor Produtor de Vinho da Europa; Melhor Produtor de Vinho da América; Melhor Produtor de Vinho do Resto do Mundo (Ásia, Austrália, África e Médio Oriente); Melhor Produtor de Vinho do Mundo; Prémio Revelação do Mundo; Prémio Inovação; e Prémio Carreira (concedido a uma personalidade com uma trajetória profissional extraordinária).

O prório troféu da ‘Golden Vines Award’ foi concebido pela Amorim Cork.

“A nomeação da Amorim Cork para o ‘The Golden Vines Innovation Award’ valida as inovações revolucionárias lançadas pela empresa nos últimos anos, bem como o seu compromisso histórico para com a investigação e desenvolvimento e a sustentabilidade”, adianta o comunicado da empresa.

António Rios Amorim, presidente e CEO da Corticeira Amorim, destaca que “é um privilégio fazer parte de uma prestigiada lista de nomeados: o Departamento de Viticultura e Enologia da UC Davis, a Wine & Spirit Education Trust (WSET), a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e a Coravin”.

“Seja qual for o resultado, a Amorim Cork tem a honra de estar incluída entre as cinco instituições de destaque no setor de inovação e fazer parte de um evento que apoia iniciativas importantes como o programa de bolsa de estudos, estágio e tutoria da Golden Vines Diversity”, assinala este responsável.

A Corticeira Amorim assume-se como o maior grupo de transformação de cortiça do mundo. Fundada em 1870, a empresa detém hoje dezenas de unidades de negócio espalhadas pelos cinco continentes, exporta produtos para mais de 100 países e conta com uma rede de 27 mil clientes.

“Assentando a sua atuação em fortes credenciais de sustentabilidade, e desenvolvendo uma atividade com impacto positivo na regulação do clima, a Corticeira Amorim disponibiliza um conjunto de soluções, materiais e artigos para algumas das atividades mais tecnológicas, disruptivas e exigentes do globo, como serão exemplos as indústrias aeroespacial, automóvel, construção, desporto, energia, ‘design’ de interiores, e vinhos, espumantes e espirituosas. Atualmente sob a liderança da quarta geração da família, que cultiva os valores da longevidade, ambição, orgulho, atitude e paixão, os mesmos de sempre destes 150 anos de bem-sucedida história, a empresa investe milhões de euros anualmente em I&D+I [Investigação & Desenvolvimento + Inovação], realiza 93% das vendas fora de Portugal e emprega mais de 4400 colaboradores”, salienta o referido comunicado da empresa, sublinhando que “acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a Natureza, é, então, a missão da Corticeira Amorim que em 2019 registou 781 milhões em vendas consolidadas”.