Costa elogia Pedro Marques, Rio ataca o cabeça de lista socialista ao Parlamento Europeu

A campanha para as eleições europeias, agendadas para o período entre 23 e 26 de maio próximo, está a aquecer em Portugal, principalmente entre os dois principais partidos nacionais.

Esta tarde (dia 10 de março), António, líder do PS – Partido Socialista, apresentou a lista completa dos candidatos ao Parlamento Europeu, já conhecida, e elogiou Pedro Marques, que apesar os seus 42 anos, “tem um profundo conhecimento do país” e relembrou a sua experiência como autarca, na qualidade de vereador da Câmara Municipal do Montijo, e como governante, nos cargos de secretário de Estado, nos últimos três anos, como ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

“Pouca gente conhecerá melhor o território português”, sublinhou António Costa, assegurando que “não há nenhum autarca deste país que não conheça o Pedro Marques”.

Por sua vez, também esta tarde, o líder do PSD, Rui Rio, considerou que “não foi particularmente feliz a escolha do cabeça de lista do PS” para as eleições europeias.

“Tutelou a área mais fraca do Governo [fundos europeus], que tem um ‘performance’ perto de zero”, criticou o líder social-democrata.