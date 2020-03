Covid-19: Britânicos poderão ter de trabalhar em casa três meses

Os trabalhadores britânicos poderão receber indicações para ficar a trabalhar em casa no máximo durante três meses por causa da propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 50 pessoas no Reino Unido.

O governo britânico apresentou esta terça-feira um plano de ação para controlar a propagação do surto que envolve as medidas do executivo para conter a disseminação do Covid-19, informação sobre como essa atuação governativa se irá desenvolverá à medida que o vírus se espalhe e o que as pessoas podem fazer para se proteger e às suas famílias.

O primeiro-ministro britânico admitiu que seria provável que o Covid-19 se continue a espalhar pelo Reino Unido e está a considerar fechar escolas e proibir grandes reuniões públicas. “É muito provável que o coronavírus se espalhe de forma mais ampla nos próximos dias e semanas, e é por isso que estamos a fazer todas as preparações possíveis”, disse esta terça-feira Boris Johnson, em conferência de imprensa.

O plano de ação do governo britânico envolve igualmente investigação, pelo que foram investidas, até ao momento, mais de 40 milhões de libras (aproximadamente 45 milhões de euros) para encontrar uma vacina. “Se o vírus se espalhar, estamos prontos para tomar as medidas necessárias para contê-lo e proteger os mais vulneráveis”, garantiu Boris Johnson.

As autoridades locais estão a aconselhar a população a evitar o contacto humano durante cerca de 12 semanas – i.e. limitar o contacto com grupos vulneráveis (idosos, por exemplo), trabalhar a partir de casa, entre outros – e a mãos regularmente com água morna e sabão durante, pelo menos, 20 segundos.

“Por mais simples que pareça, a coisa mais importante que as pessoas podem fazer para se proteger agora é lavar as mãos regularmente, durante, pelo menos, 20 segundos, com água e sabão. Sempre dissemos que é provável que possamos esperar mais casos, e o plano de ação de hoje descreve os tipos de opções abertas ao governo em cada fase de um surto”, referiu Chris Whitty, professor e diretor clínico.