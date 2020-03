Covid-19. Conselho Nacional de Saúde Pública rejeita encerrar escolas compulsivamente em Portugal

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) rejeita a possibilidade de todas as escolas em Portugal serem encerradas, como medida para tentar travar o surto de coronavírus no país, que conta com 59 casos confirmados.

“Devem ser reforçadas as medidas de contenção e de meios para as implementar. Só se justifica encerramento total e parcial dos estabelecimentos de ensino por determinação expressa das autoridades de saúde”, disse hoje Jorge Torgal, membro do CNSP, em conferência de imprensa.

“Não se justifica o encerramento de museus sem determinação das autoridades de saúde”, acrescentou o responsável.

“O CNSP continua a acompanhar a evolução da situação”, garantiu Jorge Torgal em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.

Por sua vez, a ministra da Saúde afirmou que o “Governo sempre disse que atuaria com base nas recomendações do CNSP”, mensagem que já tinha sido transmitida pelo primeiro-ministro nos últimos dias.

O Governo decide amanhã se dois milhões de alunos vão continuar a ir às aulas ou se ficam em casa, num momento em que o surto de coronavírus já contagiou 59 pessoas em Portugal.

O Executivo de António Costa vai decidir se as escolas continuam abertas, ou se vão encerrar, e durante quanto tempo, depois de ouvido o Conselho Nacional de Saúde Pública, que esteve reunido esta quarta-feira.

No entanto, pelo parecer do CNSP, o Governo poderá decidir manter as escolas abertas, somente em casos de casos suspeitos/confirmados registados na respetiva comunidade escolar.

Na terça-feira, o primeiro-ministro garantiu que o Governo está preparado para encerrar escolas se o Conselho de Saúde Pública emitir um parecer a recomendar o encerramento devido ao surto de coronavírus.

“Se for do entendimento [do Conselho Nacional de Saúde] que se deve generalizar o encerramento das escolas, imediatamente tomaremos essa decisão”, disse António Costa à saída de uma reunião de emergência do Governo, que teve lugar no Palácio de São Bento em Lisboa.

Mas se o CNS decidir “não adotar uma medida generalizada, é isso que iremos fazer”, garantiu o primeiro-ministro.