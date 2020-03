Covid-19: depois da Fed, Banco do Canadá corta taxas de juro em 50 pontos base

O Banco do Canadá cortou esta quarta-feira as taxas de juro em 50 pontos base para um intervalo de 1% a 1,25%, com a correspondente taxa de depósito fixada em 1%.

Em comunicado, a instituição liderada por Stephen Poloz, realçou que “Covid-19 constitui um choque material negativo para os outlooks globais e do Canadá”. Consequentemente “as autoridades monetárias e orçamentais estão a dar resposta”.

“O Covid-19 é uma ameaça relevante à saúde num vasto número de países. Em consequência, a atividade comercial em algumas regiões caiu de forma acentuada e as cadeias de valor foram prejudicadas. Isto causou a baixa do preços das matérias-primas e o dólar canadiano depreciou”, disse a instituição.

“Os mercados globais estão a reagir à propagação do vírus dando novos preços a um conjunto largo de ativos, tornando as condições financeiras menos acomodatícias. É provável que, à medida que o vírus se espalha, a confiança do consumo e da economia se deteriore, pressionando ainda mais a atividade económica”.

Em resultado, o Banco do Canadá antecipa que o primeiro trimestre de 2020 seja “mais fraco” do que o tinha sido inicialmente antecipado. A instituição salientou ainda que os níveis de investimento não estão a recuperar como o esperado depois dos desenvolvimentos positivos na política comercial.

Além do vírus, a economia canadiana no primeiro trimestre do ano está a ser afetada por “bloqueios das linhas férreas, greves dos professores em Ontário, tempestades de inverno em algumas regiões”.

“Á luz destes desenvolvimentos, o outlook é mais fraco agora do que era em janeiro. À medida que a situação evolui, o Governing Council mantém-se pronto a ajustar a política monetária se for necessário maior apoio ao crescimento da economia e para manter a inflação próxima da meta”.

O Banco do Canadá referiu também que “vai continuar a assegurar que o sistema financeiro canadiano tem liquidez suficiente”.

A Reserva Federal (Fed) norte-americana anunciou esta terça-feira um corte de 50 pontos base na federal funds rate para um intervalo entre 1% e 1,25%, devido aos riscos crescentes que o surto do coronavírus COVID-19 representa para a atividade económica.